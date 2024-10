Tempo di celebrare la carriera di Ayrton Senna in F1 24 (Di sabato 26 ottobre 2024) F1 24, il titolo di simulazione di EA, si appresta a celebrare l’eredità e la carriera di uno dei corridori più famosi al mondo: Ayrton Senna. Uno degli automobilisti più influenti della storia della Formula 1 che verrà ricordato grazie a una serie di eventi in-game fino all’11 novembre. Questa speciale serie presenta tre sfide uniche che invitano i giocatori a confrontarsi con la legacy di Senna e a guidare il futuro della Formula 1. Include uno Scenario di gara che ripropone lo stesso problema al cambio che Senna affrontò prima di vincere il Gran Premio del Brasile del 1991 e, per la prima volta in assoluto, i fan possono affrontare una serie di Sfide carriera come piloti Icona entrando nella McLaren del 2024 vestendo i panni di Senna, e una nuova Sfida Pro con il pilota junior della McLaren e star della F2 brasiliana Gabriel Bortoleto. Nerdpool.it - Tempo di celebrare la carriera di Ayrton Senna in F1 24 Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di sabato 26 ottobre 2024) F1 24, il titolo di simulazione di EA, si appresta al’eredità e ladi uno dei corridori più famosi al mondo:. Uno degli automobilisti più influenti della storia della Formula 1 che verrà ricordato grazie a una serie di eventi in-game fino all’11 novembre. Questa speciale serie presenta tre sfide uniche che invitano i giocatori a confrontarsi con la legacy die a guidare il futuro della Formula 1. Include uno Scenario di gara che ripropone lo stesso problema al cambio cheaffrontò prima di vincere il Gran Premio del Brasile del 1991 e, per la prima volta in assoluto, i fan possono affrontare una serie di Sfidecome piloti Icona entrando nella McLaren del 2024 vestendo i panni di, e una nuova Sfida Pro con il pilota junior della McLaren e star della F2 brasiliana Gabriel Bortoleto.

