Sei mesi di cella per una protesta. Ecco chi sono i veri dissidenti (Di sabato 26 ottobre 2024) I dissidenti sono un'altra cosa, non avevano sette editori, come Saviano; diffondevano i propri libri attraverso il samizdat; finivano nei gulag; venivano esiliati o peggio Ilgiornale.it - Sei mesi di cella per una protesta. Ecco chi sono i veri dissidenti Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Iun'altra cosa, non avevano sette editori, come Saviano; diffondevano i propri libri attraverso il samizdat; finivano nei gulag; venivano esiliati o peggio

