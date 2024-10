Gaeta.it - Seconda edizione del concorso “Budino di riso” a Firenze: un evento imperdibile per gli amanti della pasticceria

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondofiorentina si prepara a un grande: ilgastronomico “di– Il dessert fiorentino”, che avrà luogo martedì 5 novembre presso il ristorante biologico Opera 83 Natural Kitchen. Quest’anno ilsi distingue per la sua apertura al pubblico, che avrà l’opportunità di assistere all’assegnazione del titolo di miglior dolce. Come sempre, le migliori pasticcerie e forni dell’area metropolitana daranno il massimo per conquistare la giuria. L’e la sua storia Ladi questoè stata organizzata da Festival delle Pasticcerie e CasaNella, un catering che celebra le tradizioni locali sotto la direzione dello chef Massimo Cortini.