Sport.quotidiano.net - Sarzana match da brividi. Sfida alla corazzata Lodi

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) Arriva stasera auna delle favorite del campionato. Ilavversario dei rossoneri (20,45 palasport ’Tori’, Arbitri: Rago e De Palma, ausiliario Righetti) per il terzo anno consecutivo ha sostanzialmente confermato il suo organico con l’unica eccezione del ritorno di Francesco Compagno, il 25 enne, ex Forte dei Marmi con il quale ha conquistato scudetto e Coppa Italia. L’anno scorso sono state 6 le sfide in stagione tra le due formazioni, culminate nel rovente quarto di finale dei play-off: vittoria diin casa per 4-3, poi il riscatto dei sarzanesi che dopo il pareggio per 2-2 ai regolamentari ottennero la vittoria ai rigori, quindi il 6-4 definitivo dial Pala Tori.