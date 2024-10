Sampdoria si prepara a affrontare il Mantova: l’analisi di Andrea Sottil tra prestazioni e sfide (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Sampdoria è in un momento cruciale della stagione, reduce da una vittoria incoraggiante contro il Cesena. Andrea Sottil, allenatore della squadra blucerchiata, invita i propri giocatori e tifosi a concentrarsi sul presente, sottolineando l’importanza di mantenere una continuità nelle prestazioni per raggiungere risultati soddisfacenti. La sfida di domani al Ferraris contro il Mantova rappresenta un bivio: una vittoria potrebbe segnare l’inizio di una fase positiva, ma la strada è in salita e richiederà un impegno massimo. La vittoria di Cesena e il bisogno di proseguire La partita contro il Cesena è stata fondamentale per la Sampdoria, che ha ritrovato slancio in classifica. Sottil analizza il match, evidenziando sia gli aspetti positivi che le aree da migliorare. “La partita di Cesena è già nel nostro passato. Gaeta.it - Sampdoria si prepara a affrontare il Mantova: l’analisi di Andrea Sottil tra prestazioni e sfide Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Laè in un momento cruciale della stagione, reduce da una vittoria incoraggiante contro il Cesena., allenatore della squadra blucerchiata, invita i propri giocatori e tifosi a concentrarsi sul presente, sottolineando l’importanza di mantenere una continuità nelleper raggiungere risultati soddisfacenti. La sfida di domani al Ferraris contro ilrappresenta un bivio: una vittoria potrebbe segnare l’inizio di una fase positiva, ma la strada è in salita e richiederà un impegno massimo. La vittoria di Cesena e il bisogno di proseguire La partita contro il Cesena è stata fondamentale per la, che ha ritrovato slancio in classifica.analizza il match, evidenziando sia gli aspetti positivi che le aree da migliorare. “La partita di Cesena è già nel nostro passato.

