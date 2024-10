Report e la mostra sul Futurismo, il curatore Simongini: “Ecco la verità, nessuna pressione da Mollicone” (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Domani ne parlerà Report, oggi dalle colonne de 'Il Tempo' ne scrive il curatore Gabriele Simongini. L'oggetto è la mostra su Futurismo commissionata dall'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La ricostruzione parte da qui. "Ho ricevuto l’incarico di curare una mostra dal taglio 'popolare' (nel senso migliore del termine) e innovativo sul Futurismo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Domani ne parlerà, oggi dalle colonne de 'Il Tempo' ne scrive ilGabriele. L'oggetto è lasucommissionata dall'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La ricostruzione parte da qui. "Ho ricevuto l’incarico di curare unadal taglio 'popolare' (nel senso migliore del termine) e innovativo sul

Mic - Mollicone a Report : “Mostra Futurismo? Movimento da valorizzare nelle scuole e di cui andare orgogliosi” – Video - (Adnkronos) – "Condivido quanto detto dal ministro Giuli sulle grandi mostre, che non sono le mostre del governo Meloni, ma le mostre del ministero della Cultura che ha degli indirizzi culturali macro che gli dà la politica, il nostro governo ha ... (Periodicodaily.com)

La mostra sul futurismo e il curatore che si paragona a Boccia : ecco cos’altro rivelerà Report sul Ministero della Cultura - Ci sarebbe la mostra sul futurismo in programma alla Gnam, la Galleria nazionale d’arte moderna di Roma, al centro del “secondo caso Boccia” che il programma tv Report – come annunciato dal conduttore Sigfrido Ranucci – rivelerà nella puntata che ... (Tpi.it)

Report - il nuovo caso Giuli è una mostra sul futurismo al Maxxi : «Una faida dentro FdI per far esporre l’amico» - «Dobbiamo rallentare. Trovare soluzioni, collaborare. Evitare che questa storia ci sfugga di mano e metta in difficoltà il governo». Nella telefonata di ieri Giorgia Meloni ha cercato di catechizzare Alessandro Giuli. Che è sull’orlo delle ... (Open.online)

