Ragazza si lancia dall’auto in corsa sul viale | Aiutatemi mi voleva aggredire

(Di sabato 26 ottobre 2024) Firenze, 26 ottobre 2024 – In un periodo nel quale l’attenzione sulla violenza di genere è particolarmente alta, non poteva passare inosservata, ieri sera poco dopo le 22, la scena che si è presentata davanti agli occhi dei passanti e soprattutto di una coppia di fiorentini che stava passeggiando nelBelfiore. Una donna di 24 anni, all’altezza di via delle Porte Nuove, si èta da un’Audi A3 in, che stava viaggiando in direzione Porta al Prato, per sfuggire, ha detto a chi l’ha socper primo, all’aggressione del conducente del veicolo, che prima del salto fuori dall’abitacolo le sedeva accanto. Sarà il personale della Polizia di Stato a chiarire i fatti, ma la scena di sicuro è stata da film. La donna, 24 anni, non italiana, ha tentato di mettersi a correre, chiedendo aiuto in un misto di spagnolo e inglese.