‘Puccini - Opera Meets New Media’ al Museo Teatrale alla Scala | un podcast racconta la mostra in tre episodi

Milano, 26 ottobre 2024 – La voce di Massimiliano Finazzer Flory per la mostra "Puccini - Opera Meets New Media", al Museo Teatrale alla Scala, realizzata dall'Archivio Storico Ricordi e Bertelsmann. Si tratta di un podcast in tre episodi dove l'attore e regista racconta in chiave narrativa i temi portanti dell'esposizione, fruibile sulle principali piattaforme di streaming. Lo stesso Finazzer Flory sarà poi protagonista e autore di un recital pucciniano realizzato in collaborazione con l'Archivio Storico Ricordi e il Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane il 28 novembre alle 18 con e presso la sede degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala con un'introduzione di Pierluigi Ledda, direttore dell'Archivio Storico Ricordi.

