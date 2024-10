Piena di grazia, la recensione: quando il giudizio viene rimandato allo spettatore (Di sabato 26 ottobre 2024) Presentato alla Festa del Cinema di Roma, Andree Lucini un dirige un documentario interessante e intelligente su una delle tradizioni più rischiose e discusse del nostro paese: la Varia di Palmi. Tradizione e devozione molto spesso vanno a braccetto, due elementi che trovano compimento in partecipate feste di paese dove le comunità locali fanno sfoggio di usanze spesso secolari. Manifestazioni nelle quali il tempo sembra quasi non passare e che, proprio per questo, risultano difficili da comprendere, incarnando, quasi per definizione, un anacronismo. È questo che racconta Piena di grazia, il documentario di Andree Lucini, presentato alla Festa del Cinema di Roma, una finestra su una delle feste patronali più famose e discusse del nostro paese, anche per la pericolosità che comporta. Stiamo parlando della Varia di Palmi, un paese calabrese Movieplayer.it - Piena di grazia, la recensione: quando il giudizio viene rimandato allo spettatore Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Presentato alla Festa del Cinema di Roma, Andree Lucini un dirige un documentario interessante e intelligente su una delle tradizioni più rischiose e discusse del nostro paese: la Varia di Palmi. Tradizione e devozione molto spesso vanno a braccetto, due elementi che trovano compimento in partecipate feste di paese dove le comunità locali fanno sfoggio di usanze spesso secolari. Manifestazioni nelle quali il tempo sembra quasi non passare e che, proprio per questo, risultano difficili da comprendere, incarnando, quasi per definizione, un anacronismo. È questo che raccontadi, il documentario di Andree Lucini, presentato alla Festa del Cinema di Roma, una finestra su una delle feste patronali più famose e discusse del nostro paese, anche per la pericolosità che comporta. Stiamo parlando della Varia di Palmi, un paese calabrese

