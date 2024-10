Oasport.it - Pallanuoto femminile, Ancona-Lazio 7-8. Le biancocelesti vincono lo scontro tra neopromosse in Serie A1

(Di sabato 26 ottobre 2024) Con cinque squadre italiane impegnate nelle Coppe Europee, laA1 2024-2025 divede andare in scena quest’oggi soltanto un match della seconda giornata della stagione regolare: nellotral’cede in casa di misura alla, corsara per 7-8. Leincamerano i primi 3 punti della stagione, mentre le marchigiane restano ferme al palo in classifica. Nel primo quarto lo score si sblocca soltanto a 34? dalla sirena, per merito di Monterubbianesi, che porta in vantaggio le padrone di casa sull’1-0. Nella seconda frazione per due volte l’va sul +2, sul 2-0 e sul 3-1, ma la doppietta di Ioannou nel giro di 14? riequilibra la contesa sul 3-3. A 27? dall’intervallo la rete siglata in superiorità numerica da Bartocci spedisce l’in vantaggio per 4-3 a metà gara.