Nove famiglie temporaneamente evacuate per l’incendio a un quadro elettrico di un condominio

(Di sabato 26 ottobre 2024) FIRENZE – Paura in undi Firenze perdi un. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest e dalla sede centrale, sono intervenuti questa notte alle 5 in via di Scandicci, per le fiamme scaturite nel vano condominiale di un edificio composto da 4 piani fuori terra, installato per il cantiere dei lavori relativi alla realizzazione dell’ascensore. Sul posto inviate due squadre e due autoscale deivVigili del fuoco, che a scopo precauzionale hanno evacuato 9, per la presenza dei fumi della combustione. Tutte le persone sono state controllate dal personale sanitario, ma nessuna di queste è stata trasportata in ospedale. I vigili del fuoco al termine delle operazioni di bonifica del vano scale e di alcuni appartamenti dai fumi della combustione, hanno fatto rientrare tutte lenei propri appartamenti.