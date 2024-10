Nasce ad Ancona la rete per l'orientamento continuo nelle scuole: il Galilei capofila (Di sabato 26 ottobre 2024) Ancona – Nasce ad Ancona la «rete Dorica per l’orientamento continuo»: inaugurato ieri (25 ottobre) il nuovo progetto portato avanti da una rete di otto scuole – tra cui il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Ancona (la cui dirigente scolastica professoressa Alessandra Rucci è capofila di rete) Anconatoday.it - Nasce ad Ancona la rete per l'orientamento continuo nelle scuole: il Galilei capofila Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024)adla «Dorica per l’»: inaugurato ieri (25 ottobre) il nuovo progetto portato avanti da unadi otto– tra cui il Liceo Scientifico Galileodi(la cui dirigente scolastica professoressa Alessandra Rucci èdi

Nasce Emergency Ancona - Massimo Cesaroni ne sarà il coordinatore : «Ricordo che siamo indipendenti e neutrali» - ANCONA – Emergency celebra i suoi trent'anni di impegno umanitario, segnati da quasi 13milioni di persone curate dal 1994 ad oggi. Un anniversario che non solo testimonia l'impegno dell'organizzazione verso la salute e la dignità umana, ma che ... (Anconatoday.it)

Nuovo polo della danza - nasce ad Ancona Luna Academy per alta formazione - ANCONA - Luna Academy Associazione Professionale. Il capoluogo dorico ha un nuovo polo di alta specializzazione per la danza. È un ente accreditato dalla Regione Marche per la formazione superiore e continua nel settore. Questo nuovo progetto ... (Anconatoday.it)