Napoli, primo colpo di mercato per Conte a gennaio: l'indizio (Di sabato 26 ottobre 2024) Napoli primo in classifica, per la corsa scudetto servono altri rinforzi a gennaio: spunta l'indizio su un giocatore che Antonio Conte vorrebbe in azzurro Missione compiuta per il Napoli, che voleva i tre punti contro il Lecce per confermarsi in testa alla classifica ed è riuscito nel proprio intento. Gli azzurri hanno capitalizzato al massimo il calendario che li opponeva in queste settimane ad avversari sulla carta abbordabili e adesso può lanciarsi nella serie di scontri diretti di alta classifica, a cominciare da quello con il Milan di martedì prossimo, con maggiore fiducia. Napoli, primo colpo di mercato per Conte a gennaio: l'indizio – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Antonio Conte sa che è da adesso che si vedrà la vera caratura del suo Napoli.

