MOTajani | cercare dialogono escalation

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) 8.20 "La disfatta militare di Hamas è uno strumento da utilizzare per arrivare a un accordo di cessate il fuoco" nella Striscia di Gaza, "che è la condizione per liberare gli ostaggi". Così a Rainews 24 il ministro degli Esteri Tajani "Occorre scongiurare un'ulteriorecon il lavoro della diplomazia". Dopo raid Israele in Iran:seguiamo evoluzione.Ambasciata a Teheran operativa, non segnalati problemi a connazionali. "Inaccettabili" i nuovi attacchi Idf denunciati da Unifil.