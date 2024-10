Movieplayer.it - Modi, la recensione: il biopic (troppo) poco fluido di Johnny Depp su Amedeo Modigliani

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo il debutto del 1987 con The Brave, l'attore torna dietro la macchina da presa per raccontare il pittore livornese. Un ritratto in cui sono presenti tanti richiami della vita e carriera della star di Hollywood. Ma il risultato rimane nel mezzo. "Perché Livorno dà gloria soltanto all'esilio e ai morti la celebrità ". Vinicio Capossela racchiude così in un verso della sua Modì il destino beffardo digliani, il pittore morto a soli 35 anni di tubercolosi a Parigi senza aver conosciuto il plauso e la fama date dalle sue creazioni. Ora anchededica un'opera all'artista,- Tre giorni sulle ali della follia, che - dopo l'anteprima al festival di San Sebastian e il passaggio alla Festa del Cinema di Roma - arriverà nelle nostre sala a novembre. Settantadue ore nella vita dell'artista bohémien interpretato da Riccardo Scamarcio