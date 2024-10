“Mi hanno ricoverato in ospedale per colpa di Puff Daddy, ho chiamato io l’FBI”: la denuncia di Jamie Foxx. I testimoni confermano: “Combs lo ha avvelenato” (Di sabato 26 ottobre 2024) Nuove accuse contro Sean Diddy Combs. Dopo gli scandali intorno ai “Freak Offs”- feste private durante le quali induceva le sue vittime femminili a esibizioni sessuali sotto effetto di droghe – sulla vita del magnate dell’hip-hop continuano a emergere nuovi e inquietanti dettagli. A scagliarsi contro di lui, questa volta, è stato Jamie Foxx. “Diddy è responsabile di ciò che mi è successo, sono finito in ospedale a causa sua e sono io ad aver chiamato l’FBI”, ha rivelato durante uno spettacolo teatrale, secondo quanto riportato da Page Six. Ad aprile 2023, infatti, il cantante e attore statunitense era stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Solo mesi dopo, aveva aggiornato i fan sui social dichiarando di aver perso coscienza per venti giorni a causa di un forte mal di testa sopraggiunto all’improvviso. Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno ricoverato in ospedale per colpa di Puff Daddy, ho chiamato io l’FBI”: la denuncia di Jamie Foxx. I testimoni confermano: “Combs lo ha avvelenato” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nuove accuse contro Sean Diddy. Dopo gli scandali intorno ai “Freak Offs”- feste private durante le quali induceva le sue vittime femminili a esibizioni sessuali sotto effetto di droghe – sulla vita del magnate dell’hip-hop continuano a emergere nuovi e inquietanti dettagli. A scagliarsi contro di lui, questa volta, è stato. “Diddy è responsabile di ciò che mi è successo, sono finito ina causa sua e sono io ad aver”, ha rivelato durante uno spettacolo teatrale, secondo quanto riportato da Page Six. Ad aprile 2023, infatti, il cantante e attore statunitense era statod’urgenza in. Solo mesi dopo, aveva aggiornato i fan sui social dichiarando di aver perso coscienza per venti giorni a causa di un forte mal di testa sopraggiunto all’improvviso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jamie Foxx, l'accusa choc contro Diddy: "Per colpa sua sono finito in coma. Ho chiamato io l'Fbi" - Durante le registrazioni di un nuovo show Foxx ha accusato Diddy di essere il responsabile del suo malore e del conseguente ricovero in ospedale avvenuto a aprile 2023 ... (ilgiornale.it)

Diddy, accusa choc di Jamie Foxx: «Mi ha avvelenato, colpa sua se mi hanno ricoverato. Ho chiamato io l'Fbi» - Nell'aprile 2023, Jamie Foxx, attore, cantante e icona dello spettacolo americano, è stato portato d’urgenza in ospedale, lasciando fan e colleghi in ansia per le sue condizioni ... (ilmessaggero.it)

Spuntano nuove foto di Sean Combs alle feste “circondato da donne, bottiglie di vodka e le fiale di GHB” - Sean Diddy Combs circondato da ragazze e bottiglie della vodka da lui prodotta col marchio Ciroc. Nuove foto, secondo quanto riporta Page Six (che ha visionato una delle cause intentate dall’avvocato ... (ilfattoquotidiano.it)

Le cose per P.Diddy si mettono sempre peggio: un vip lo accusa di averlo avvelenato - I media americani, proprio nelle ultime ore, hanno riportato una notizia scioccante: Jamie Foxx, a oltre un anno dal suo ricovero, avrebbe accusato P. Diddy di averlo avvelenato: “Jamie Foxx accusa ... (donnapop.it)