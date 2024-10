Lunedì alle 2130 Rossi Forest e la Gialappa’s E’ subito Show

Sport.quotidiano.net - Lunedì alle 21,30. Rossi, Forest e la Gialappa’s. E’ subito Show

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) Smoking bianco-argentato, papillon, parlantina da presentatore nato sul palcoscenico. "E come ci si sente nei panni di co-conduttrice (sì al femminile ndr) della puntata?" gli viene chiesto da insensibili giornalisti in una pseudo-conferenza stampa di presentazione dell’evento. "Io sarei il co-conduttore (al maschile ndr)", specifica una, due, tre volte, Valentino, accerchiato dai ragazzi dellaband con i quali, vivrà la puntata disera del Gialappa(in onda21.30 su Tv8 e SkyUno). Sarà infatti Vale il co-conduttore (appunto) accanto al titolare di cattedra, ovvero il Magodi una serata in cui spettacolo, ironia e in qualche modo sport, finiranno nel mirino della(ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci).