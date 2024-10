Lukaku, nuovo record col Lecce? Obiettivo quota 100 partecipazioni attive in campionato (Di sabato 26 ottobre 2024) Lukaku ha l’opportunità di raggiungere le 100 partecipazioni in Serie A, confermando il suo ruolo per le ambizioni del club. Oggi, il Napoli scenderà in campo contro il Lecce, e Romelu Lukaku sarà titolare, un ruolo che l’attaccante belga sta consolidando sempre di più. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport” Lukaku rappresenta il fulcro dell’attacco partenopeo, fondamentale per la sua condizione fisica e per le ambizioni del club nelle prossime sfide. Lukaku, che ha collezionato 73 gol e 26 assist in 135 partite di Serie A, ha l’opportunità di raggiungere un traguardo significativo: con un gol o un assist, potrebbe toccare quota 100 partecipazioni attive in campionato. Questo è un Obiettivo notevole per un attaccante che ha già dimostrato il suo valore in Serie A. Napolipiu.com - Lukaku, nuovo record col Lecce? Obiettivo quota 100 partecipazioni attive in campionato Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 26 ottobre 2024)ha l’opportunità di raggiungere le 100in Serie A, confermando il suo ruolo per le ambizioni del club. Oggi, il Napoli scenderà in campo contro il, e Romelusarà titolare, un ruolo che l’attaccante belga sta consolidando sempre di più. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport”rappresenta il fulcro dell’attacco partenopeo, fondamentale per la sua condizione fisica e per le ambizioni del club nelle prossime sfide., che ha collezionato 73 gol e 26 assist in 135 partite di Serie A, ha l’opportunità di raggiungere un traguardo significativo: con un gol o un assist, potrebbe toccare100in. Questo è unnotevole per un attaccante che ha già dimostrato il suo valore in Serie A.

