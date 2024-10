LIVE Sassuolo-Modena 0 a 1 42' | Il Sassuolo va in vantaggio con Laurienté su calcio di rigore (Di sabato 26 ottobre 2024) I mister sciolgono le riserve, ecco gli attacchi delle due squadre: Volpato, Mulattieri e Laurienté completo il 4-3-3 di mister Grosso mentre Abiuso con alle spalle Santoro, Palumbo e Bozhanaj vanno a formare il 4-2-3-1 messo in campo da mister Bisoli.Arriva il fischio d'inizio di Pairetto Modenatoday.it - LIVE Sassuolo-Modena 0 a 1 42' | Il Sassuolo va in vantaggio con Laurienté su calcio di rigore Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) I mister sciolgono le riserve, ecco gli attacchi delle due squadre: Volpato, Mulattieri ecompleto il 4-3-3 di mister Grosso mentre Abiuso con alle spalle Santoro, Palumbo e Bozhanaj vanno a formare il 4-2-3-1 messo in campo da mister Bisoli.Arriva il fischio d'inizio di Pairetto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cittadella - mister Gorini : «Sicuramente c'è tanta voglia di rivalsa. Sassuolo forte - ma battibile» - Punto a capo. Come la settimana scorsa il Cittadella torna in campo con grande spirito di rivalsa per uscire dal momento difficile. Contro il Sassuolo, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, l'imperativo è fare punti. Mister Gorini in conferenza ... (Padovaoggi.it)