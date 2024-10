Oasport.it - LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6, 6-3, 6-6, WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA: set decisivo per cuori forti, TIE-BREAK!!

(Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2 Dritto in cross fulminante di, non si arrende. Che partita! 4-1 LARGO il dritto dell’americana! Forza Lucia! 3-1 Lungo il dritto di Lucia. Altro servizio per. 3-0 AAAAACCCCCEEEEEE (2°)!!! 2-0 LUNGO il dritto di, l’azzurra si è salvata con un paio di ottimi recuperi! 1-0 Slice sul gancio di. Non inizia bene il giocoper lei! 6-6 E allora, amici, c’è da dire che il tie-è già una vittoria per Lucia. 15-40 Si offre all’americana l’azzurra dopo l’attacco di dritto. 15-30 Risposta vincente di, di dritto. 15-15 FAVOLOSO passante basso di rovescio di, quello di dritto è una formalità! Meno tre! 0-15 Con il dritto. 6-5 Miracolo di, con un recupero che sembrava disperato ma che è atterrato sulla riga. Poi l’errore dell’americana.