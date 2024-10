Lazio: in Olanda la partita più brutta, ma il tabellino europeo resta immacolato (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ottobre 2024 – Non è stata una passerella come le sfide precedenti di questa stagione europea, ma il risultato alla fine non è cambiata: e questa era l'unica cosa che contava. La Lazio di Marco Baroni vince ancora e fa tre su tre in Europa League, superando nella trasferta di Enschede il Twente per 0-2 in una partita però più complicata rispetto alle precedenti. Se infatti nelle prime due uscite la squadra biancoceleste aveva colpito per la sua qualità in campo e la facilità di trovare la via del gol, così non è successo nei Paesi Bassi. La squadra biancorossa ha mostrato con orgoglio tutte le proprie qualità e il fattore campo si è fatto sentire, non abbastanza però da mettere una pezza al gap tecnico emerso con il passare dei minuti. Sport.quotidiano.net - Lazio: in Olanda la partita più brutta, ma il tabellino europeo resta immacolato Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ottobre 2024 – Non è stata una passerella come le sfide precedenti di questa stagione europea, ma il risultato alla fine non è cambiata: e questa era l'unica cosa che contava. Ladi Marco Baroni vince ancora e fa tre su tre in Europa League, superando nella trasferta di Enschede il Twente per 0-2 in unaperò più complicata rispetto alle precedenti. Se infatti nelle prime due uscite la squadra biancoceleste aveva colpito per la sua qualità in campo e la facilità di trovare la via del gol, così non è successo nei Paesi Bassi. La squadra biancorossa ha mostrato con orgoglio tutte le proprie qualità e il fattore campo si è fatto sentire, non abbastanza però da mettere una pezza al gap tecnico emerso con il passare dei minuti.

