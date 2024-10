Bergamonews.it - L’ammissione di Luca Percassi: “Stiamo monitorando Daniel Maldini, ha enorme talento”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Bergamo. Anche a ottobre il calciomercato è un tema in casa Atalanta, con lo sguardo su possibili rinforzi per il futuro prossimo. Come ad esempio, nome su cui i nerazzurri hanno messo le antenne. A confermarlo è l’amministratore delegato, che nel prepartita del match contro il Verona ha parlato del classe 2001, figlio dell’ex capitano del Milan Paolo e quindi nipote di Cesare, ex ct della nazionale. Attualmente in forza al Monza, “è un ragazzo dall’, figlio di una famiglia prestigiosissima” ha dettoa Sky. “Un ragazzo che l’Atalanta deve seguire. Sicuramente lo”. Infine, spazio per un augurio: “Speriamo che nella prossima partita non faccia troppo bene”. Mercoledì 30 ottobre i brianzoli sono infatti ospiti al Gewiss Stadium.