Lanazione.it - La Sposa Cadavere, il musical di Emily e Victor al Teatrodante

(Di sabato 26 ottobre 2024) Campi Bisenzio, 26 ottobre 2024 -, lainterpretata dall’attrice Claudia Cecchini, e, promesso sposo della giovaneia interpretato dall’attore Marco Stabile sono i protagonisti del“La”, storia resa celebre dal film d’animazione del 2005 di Tim Burton e Mike Johnson, appuntamento ormai consolidato dell’Halloween toscano. Domenica 27 ottobre ore 18 sul palco delCarlo Monni andrà in scena lo spettacolo con il testo e la regia di Gregory Eve e le musiche di Claudio Corona Belgrave, la storia diche recita la promessa d’amore per la sua promessaia infilando l’anello in quello che crede un ramo fuoriuscito dalla terra.