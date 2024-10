"La 'Ndrangheta mi vuole morto, lo Stato mi nega la scorta" (Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - "Lo Stato non sa cosa soffre un testimone di giustizia, i boss fanno terra bruciata intorno a chi si oppone a loro". Tiberio Bentivoglio, imprenditore di Reggio Calabria, è nel mirino della 'Ndrangheta dal 1992. Non è una metafora, perché il 9 febbraio 2011 qualcuno gli sparò per ucciderlo. A salvarlo dai colpi del killer fu il marsupio che indossava e che fermò il proiettile a lui diretto. "Da allora - dice all'AGI - c'è in giro un killer che non ha un nome e non ha un volto né si sa se abita davanti a casa mia". Qualcuno ha decretato che Bentivoglio paghi il suo no alle richieste di denaro delle 'ndrine. Ci sono 6 procedimenti penali in atto scaturiti dalle sue denunce, perché l'imprenditore reggino, titolare con la moglie di un negozio di materiale sanitario, ha fatto nomi e cognomi di mandanti ed esecutori. Agi.it - "La 'Ndrangheta mi vuole morto, lo Stato mi nega la scorta" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - "Lonon sa cosa soffre un testimone di giustizia, i boss fanno terra bruciata intorno a chi si oppone a loro". Tiberio Bentivoglio, imprenditore di Reggio Calabria, è nel mirino della 'dal 1992. Non è una metafora, perché il 9 febbraio 2011 qualcuno gli sparò per ucciderlo. A salvarlo dai colpi del killer fu il marsupio che indossava e che fermò il proiettile a lui diretto. "Da allora - dice all'AGI - c'è in giro un killer che non ha un nome e non ha un volto né si sa se abita davanti a casa mia". Qualcuno ha decretato che Bentivoglio paghi il suo no alle richieste di denaro delle 'ndrine. Ci sono 6 procedimenti penali in atto scaturiti dalle sue denunce, perché l'imprenditore reggino, titolare con la moglie di un negozio di materiale sanitario, ha fatto nomi e cognomi di mandanti ed esecutori.

