Kiev drone russo su un grattacielo | morta 15enne 

(Di sabato 26 ottobre 2024) In seguito all’impatto di uncontro unnel quartiere Solomensky di, una quindicenne è rimasta uccisa, cinque residenti sono rimasti feriti, di cui uno è ricoverato in ospedale. Lo rende noto il sindaco di, Vitaliy Klitschko. Le operazioni di soccorso continuano. La ragazzasi trovava al ventesimo piano dell’edificio. Gli appartamenti dal 17esimo al 21esimo piano sono stati danneggiati, l’incendio è stato spento. L'articolosu unproviene da The Social Post.