Ivrea, maxi ammanco in condomini: Fabrizio Stefanelli accusato di appropriazione indebita per 240 mila euro (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un caso di appropriazione indebita nei condomini di Ivrea ha suscitato notevole allerta e preoccupazione tra i residenti di diverse realtà abitative. La storia si concentra attorno all'amministratore Fabrizio Stefanelli, 67 anni, accusato di aver sottratto oltre 240 mila euro dalle casse condominiali di sette edifici e che dovrà affrontare il tribunale il prossimo 4 febbraio. Il caso ha sollevato interrogativi riguardo all'affidabilità degli amministratori di condominio e ha portato i cittadini ad agire per tutelare i propri diritti. La denuncia dei condomini L'ammanco ha coinvolto un gruppo di sette condomini situati in diverse zone di Ivrea.

