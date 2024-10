Israele-Iran, partita chiusa? Il generale Tricarico e gli scenari dopo l'attacco (Di sabato 26 ottobre 2024) L'attacco di Israele all'Iran in risposta all'offensiva di Teheran è arrivato questa notte, una pioggi adi missili che ha colpito obiettivi militari strategici, ha fatto sapere l'Idf. L'Iran dal canto suo ha annunciato ulteriori risposte, ma cosa dobbiamo aspettarci? La mossa di Tel Aviv mette fine agli scontri diretti con Teheran o ci sarà una nuova accelerazione dell'escalation in Medio Oriente? A rispondere a queste domande è il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare e attuale presidente della Fondazione Icsa. «La risposta di Tel Aviv era prevedibile. Va probabilmente dato atto agli Stati Uniti di aver propiziato una robusta potatura alle animosità di Netanyahu di colpire più duramente e più vastamente l'Iran. Iltempo.it - Israele-Iran, partita chiusa? Il generale Tricarico e gli scenari dopo l'attacco Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L'diall'in risposta all'offensiva di Teheran è arrivato questa notte, una pioggi adi missili che ha colpito obiettivi militari strategici, ha fatto sapere l'Idf. L'dal canto suo ha annunciato ulteriori risposte, ma cosa dobbiamo aspettarci? La mossa di Tel Aviv mette fine agli scontri diretti con Teheran o ci sarà una nuova accelerazione dell'escalation in Medio Oriente? A rispondere a queste domande è ilLeonardo, ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare e attuale presidente della Fondazione Icsa. «La risposta di Tel Aviv era prevedibile. Va probabilmente dato atto agli Stati Uniti di aver propiziato una robusta potatura alle animosità di Netanyahu di colpire più duramente e più vastamente l'

