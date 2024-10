Calcioweb.eu - Inter-Juventus, Inzaghi: “ho ancora un dubbio sulla formazione”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Alla vigilia di, match valido per la nona giornata di Serie A, mister Simonepresenta la sfida in conferenza stampa. “Sappiamo l’importanza della partita, cosa comporta per la nostra società e per i nostri tifosi. Siamo alla nona di campionato, non è decisiva ma avrà grandissima importanza. Si affrontano due ottime squadre che hanno avuto un cammino simile. Abbiamo avuto qualche problema che ci limiterà un po’ in queste cinque partite che ci portano alla sosta. I giocatori sono pronti e cercherò di mettere in campo la miglior.” L’allenatore si è successivamente espresso su chi ricoprirà il ruolo di regista al posto dell’infortunato Calhanoglu: “Sappiamo cosa rappresenta Calha. Il suo sostituto naturale è Asllani, se mi darà le giuste garanzie sceglierò lui. L’unica sua sfortuna è avere Calhanoglu in quel ruolo.