Inter, Inzaghi: “Scudetto? Ci sono tante squadre oltre noi. La favorita è…” (Di sabato 26 ottobre 2024) Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato in vista della corsa Scudetto Pianetamilan.it - Inter, Inzaghi: “Scudetto? Ci sono tante squadre oltre noi. La favorita è…” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 26 ottobre 2024)venuto in conferenza stampa, Simone, tecnico dell', ha parlato in vista della corsa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter - Inzaghi : “Contro la Juve non sarà decisiva. La lotta per lo scudetto sarà equilibrata” - (Adnkronos) – "Sappiamo tutti l'importanza della partita, cosa comporta per società, per i tifosi e noi stessi. E' la nona… L'articolo Inter, Inzaghi: “Contro la Juve non sarà decisiva. La lotta per lo scudetto sarà equilibrata” proviene da ... (Rossodisera.eu)

Inter - Inzaghi : “Contro la Juve non sarà decisiva. La lotta per lo scudetto sarà equilibrata” - (Adnkronos) – "Sappiamo tutti l'importanza della partita, cosa comporta per società, per i tifosi e noi stessi. E' la nona di campionato, sicuramente non sarà decisiva ma ha grandissima importanza. Si affrontano due ottime squadre che praticamente ... (Webmagazine24.it)

Inzaghi : «La Juve con Motta ha cambiato i propri principi. Scudetto? Ci sono 4-5 squadre accreditate» - Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Juventus. Inzaghi: «Scudetto? Non mi sbilancio, ci sono 4-5 squadre accreditate» È sempre una gara sentita dai tifosi, quanto conta ... (Ilnapolista.it)

Inter-Juventus - Inzaghi : “Se Asllani mi darà garanzie giocherà lui. Scudetto? Sarà un campionato aperto” - “I giocatori sono pronti e ben allenati, domani cercherò di mettere in campo la migliore formazione per una grande gara contro la Juve. Senz’altro tutti quanti sappiamo l’importanza della partita, cosa comporta per noi stessi, i nostri tifosi e la ... (Sportface.it)