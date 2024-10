Incidente sul lavoro, operaio si ferisce gravemente a una mano (Di sabato 26 ottobre 2024) Montespertoli, 26 ottobre 2024 – Ancora un Incidente sul lavoro in Toscana. Coinvolto l’operaio di una azienda. Grave infortunio sul lavoro a Montespertoli nella giornata di sabato 26 ottobre intorno alle 19. Un operaio si è ferito gravemente ad una mano. L'arto sinistro è finito sotto dei rulli. La vittima, un uomo da 50 anni, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Careggi. L'Incidente è avvenuto in via Taddeini. Sono stati i colleghi a chiamare il 118. Hanno infatti subito capito la gravità della situazione. Un intervento di soccorso delicato che ha imposto poi il trasferimento immediato a Careggi. Dove il personale sanitario ha operato l’uomo. Si indaga adesso su cosa sia accaduto. Un malfunzionamento del macchinario a cui l’operaio stava lavorando o una svista? Tutte le ipotesi sono al momento al vaglio. Lanazione.it - Incidente sul lavoro, operaio si ferisce gravemente a una mano Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Montespertoli, 26 ottobre 2024 – Ancora unsulin Toscana. Coinvolto l’di una azienda. Grave infortunio sula Montespertoli nella giornata di sabato 26 ottobre intorno alle 19. Unsi è feritoad una. L'arto sinistro è finito sotto dei rulli. La vittima, un uomo da 50 anni, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Careggi. L'è avvenuto in via Taddeini. Sono stati i colleghi a chiamare il 118. Hanno infatti subito capito la gravità della situazione. Un intervento di soccorso delicato che ha imposto poi il trasferimento immediato a Careggi. Dove il personale sanitario ha operato l’uomo. Si indaga adesso su cosa sia accaduto. Un malfunzionamento del macchinario a cui l’stava lavorando o una svista? Tutte le ipotesi sono al momento al vaglio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gravissimo dopo un incidente sul lavoro : si sposa in ospedale al risveglio dal coma - Si è sposato in ospedale, dove da due mesi era ricoverato con ustioni sul 60 per cento del corpo. Non appena uscito dal coma ha deciso di coronare il sogno d'amore suo e della usa compagna. Protagonista di questa emozionante storia è Giovanni ... (Arezzonotizie.it)

Gravissimo incidente sul lavoro a Puia : un uomo trasportato in elicottero all’ospedale - Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo drammatico incidente ha colpito la piccola frazione di Puia, nel comune di Prata di Pordenone, nella mattinata di sabato 26 ottobre. Un uomo di 52 anni, residente in Cordenons, ha riportato gravi lesioni ... (Gaeta.it)

52enne schiacciato da un muletto a Puia - è ricoverato in gravi condizioni : ancora un incidente sul lavoro - Ennesimo incidente sul lavoro: un 52enne è stato investito da un muletto. Trasportato in gravi condizioni in eliambulanza (Notizie.virgilio.it)

Tragico incidente sul lavoro : giovane guardia giurata perde la vita a Cagliari - Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Cagliari nella notte, quando un giovane di 26 anni, guardia giurata, è deceduto mentre prestava servizio presso la ditta Tecnosolution. L’accaduto ha attirato ... (Gaeta.it)