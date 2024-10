Ilgiorno.it - Immigrazione. Le colpe dell’Occidente

(Di sabato 26 ottobre 2024) Riccardi Il mondo è pieno di tragedie. Non il mondo la tragedia per il pessimismo dominante. Nel pianeta c’è stato sempre movimento. Lento ma inesorabile, ora più veloce e virtuale con cambiamenti ad horas. La migrazione, secondo la Storia, ha tante facce e molte le cause che l’hanno determinata. La principale. La ricerca del benessere in luoghi più ospitali dove la conquista della pagnotta è meno ostica. Focalizziamoci ai nostri tempi, in particolare all’Europa. Considerata da altri Continenti, inspecie Africa ed Asia, più confortevole. Dalle terre europee, nel passato, sono partite truppe alla scoperta dello ignoto. Invaso quando scoperto. A parte l’America che ha storia a sé, i siti conquistati sono stati colonizzati. Poi le due guerre mondiali hanno sconvolto il modo di vivere. Conflitti, lutti, distruzioni e fiumi di sangue, hanno accelerato il progresso.