Spazionapoli.it - “Il rinnovo non decolla…”, nuovi problemi in casa Napoli: la reazione di De Laurentiis!

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sono giorni molto caldi inin vista del futuro. La società sta lavorando ininterrottamente ad una situazione molto complessa. La stagione delsta entrando nel vivo, ma in realtà a tenere banco sono anche altre situazioni estranee al campo. Ad oggi, la società è impiegata su più fronti, ma in modo particolare sarebbe concentrata su unimportantissimo. Non a caso, Aurelio Dee tutti i dirigenti partenopei starebbero provando a convincere un noto calciatore azzurro. Tale missione, spetta anche ad Antonio Conte che non ha alcuna intenzione di perdere uomini chiave. Infatti, il tecnico fin dal suo arrivo aha subito citato i nomi dei cosiddetti “intoccabili”. Ovviamente, il calciatore in questione è Khvicha Kvaratskhelia.