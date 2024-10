Il maltempo flagella il Pisano: esondano i fiumi, 15 persone salvate (Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - Notte di maltempo nell'entroterra di Pisa. Una violenta precipitazione si è abbattuta nella notte nei comuni di Riparbella, Castellini Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola. Una quindicina di persone - stando a quanto riferito dai vigili del fuoco - sono state tratte in salvo mentre si trovavano sopra i tetti delle automobili trascinate via dall'acqua esondata dai canali. Ingenti i danni, con molte abitazioni che sono finite sott'acqua. Non si registra al momento il coinvolgimento di persone. Agi.it - Il maltempo flagella il Pisano: esondano i fiumi, 15 persone salvate Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - Notte di maltempo nell'entroterra di Pisa. Una violenta precipitazione si è abbattuta nella notte nei comuni di Riparbella, Castellini Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola. Una quindicina di- stando a quanto riferito dai vigili del fuoco - sono state tratte in salvo mentre si trovavano sopra i tetti delle automobili trascinate via dall'acqua esondata dai canali. Ingenti i danni, con molte abitazioni che sono finite sott'acqua. Non si registra al momento il coinvolgimento di

