Ilrestodelcarlino.it - "Il grazie dei clienti fa passare la fatica"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Franco Mancini è il titolare della Pasticceria ‘La Favorita’ a Pagliare e riceverà l’Aquila d’Oro. Franco, come sono stati questi anni da pasticcere? "Duri, ma anche ricchi di soddisfazione. Mio padre aprì questa pasticceria nel 1971 quando tornò dalla Svizzera ed io ho iniziato già da piccolo a dare una mano. Nel tempo abbiamo trasformato la pasticceria abbinandoci anche un bar ma siamo sempre rimasti legati al modo di lavorare di una volta, alla nostra tradizione lineare. Facciamo anche prodotti innovativi perché la clientela è sempre più esigente ma alla base c’è il lavoro fatto come si faceva una volta, con le antiche ricette abbinate alla qualità della materia prima". Una volta si andava in pasticceria la domenica, oggi? "La domenica rimane il giorno in cu lavoriamo di più.