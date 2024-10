Hamilton completamente distrutto: Schumacher senza pietà (Di sabato 26 ottobre 2024) Hamilton completamente distrutto: Schumacher senza pietà prende una posizione netta sul pilota inglese. Ecco le sue parole Sette volte campione del mondo e record assoluto di successi in Formula Uno. Poche gare ancora è un pilota che ha un ruolino del genere inizierà a prendere confidenza con la Ferrari. Se non fosse che non è più giovanissimo sarebbe il sogno dei sogni. Quindi al momento dobbiamo limitarci a dire che è solamente un sogno, detto una volta sola. Sarà il tempo poi a decidere, con i risultati, a fare il resto. Hamilton (Lapresse) – Ilveggente.itLewis Hamilton è il pilota più vincente dentro al Circus al momento. Uno dei migliori della storia al pari di Michael Schumacher: entrambi infatti condividono un record clamoroso. Ilveggente.it - Hamilton completamente distrutto: Schumacher senza pietà Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di sabato 26 ottobre 2024)prende una posizione netta sul pilota inglese. Ecco le sue parole Sette volte campione del mondo e record assoluto di successi in Formula Uno. Poche gare ancora è un pilota che ha un ruolino del genere inizierà a prendere confidenza con la Ferrari. Se non fosse che non è più giovanissimo sarebbe il sogno dei sogni. Quindi al momento dobbiamo limitarci a dire che è solamente un sogno, detto una volta sola. Sarà il tempo poi a decidere, con i risultati, a fare il resto.(Lapresse) – Ilveggente.itLewisè il pilota più vincente dentro al Circus al momento. Uno dei migliori della storia al pari di Michael: entrambi infatti condividono un record clamoroso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pollutri : auto prende fuoco mentre percorre la provinciale - il mezzo completamente distrutto dalle fiamme - Stava percorrendo la strada provinciale 139 a bordo di una Fiat Punto quando, giunto in territorio di Pollutri, ha iniziato a vedere del fumo uscire dal motore e la vettura ha preso fuoco. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, 15 ... (Chietitoday.it)

Serginho risponde ai tifosi del Milan : “Il mio cuore è completamente distrutto - ma gesti così mi danno la forza di andare avanti” - “Serginho, la Sud si stringe al tuo immenso dolore“. Tra i tanti esposti a San Siro in occasione di Milan-Venezia (terminata 4-0), quello della Curva Sud per Serginho è stato lo striscione più apprezzato della serata. Un messaggio di vicinanza del ... (Ilfattoquotidiano.it)

Latina / Incendio in via Piccarello - deposito attrezzi completamente distrutto dalle fiamme - LATINA – I vigili del fuoco di Latina sono intervenuti, ieri, nel Capoluogo in via Piccarello, per un incendio che stava interessando un deposito attrezzi all’interno di una pertinenza privata. Nonostante l’immediato intervento del personale dei ... (Temporeale.info)