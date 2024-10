Film Segreto di Predator: sarà forse un’Antologia Animata (Di sabato 26 ottobre 2024) I fan della saga di Predator hanno ricevuto notizie emozionanti questa settimana quando è stato annunciato che Predator: Badlands, il prossimo capitolo del franchise, uscirà nei cinema a novembre 2025. Ma le sorprese non sono finite qui: è stato rivelato anche che un altro Film Segreto di Predator sarà lanciato nel 2025 e sarà diretto ancora una volta da Dan Trachtenberg, regista di Prey. Quindi, saranno due Film di Predator di Trachtenberg l’anno prossimo. Ora, un nuovo rumor potrebbe gettare un po’ di luce su cosa aspettarsi da questo secondo Film Segreto, e secondo Gizmodo, potrebbe trattarsi di un’Antologia Animata. Nel loro report, sembra che il Film Segreto di Predator sarà un’opera Animata, strutturata come un’Antologia, che racconterà tre storie diverse di Predator impegnati a combattere guerrieri in epoche diverse. Nerdpool.it - Film Segreto di Predator: sarà forse un’Antologia Animata Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di sabato 26 ottobre 2024) I fan della saga dihanno ricevuto notizie emozionanti questa settimana quando è stato annunciato che: Badlands, il prossimo capitolo del franchise, uscirà nei cinema a novembre 2025. Ma le sorprese non sono finite qui: è stato rivelato anche che un altrodilanciato nel 2025 ediretto ancora una volta da Dan Trachtenberg, regista di Prey. Quindi, saranno duedidi Trachtenberg l’anno prossimo. Ora, un nuovo rumor potrebbe gettare un po’ di luce su cosa aspettarsi da questo secondo, e secondo Gizmodo, potrebbe trattarsi di. Nel loro report, sembra che ildiun’opera, strutturata come, che racconterà tre storie diverse diimpegnati a combattere guerrieri in epoche diverse.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Puff Daddy arrestato per abusi sessuali : “Predatore violento” - Roma, 17 settembre 2024 – Il rapper statunitense Puff Daddy è stato arrestato a seguito della presentazione di diverse denunce contro di lui per violenza sessuale. Ad annunciarlo è stata la magistratura dello stato di New York. Sean Combs – questo ... (Quotidiano.net)

Puff Daddy arrestato per violenza sessuale. “Predatore violento” - Roma, 17 settembre 2024 – Il rapper statunitense Puff Daddy è stato arrestato a seguito della presentazione di diverse denunce contro di lui per violenza sessuale. Ad annunciarlo è stata la magistratura dello stato di New York. Sean Combs – questo ... (Quotidiano.net)