Ferito dopo lo scontro con il monopattino (Di sabato 26 ottobre 2024) Tanta paura, ma per fortuna conseguenze non gravi, per il 42enne che giovedì pomeriggio a Sansepolcro si è scontrato con un’auto mentre era alla guida di un monopattino. L’incidente è avvenuto dopo le 18, in pieno centro urbano e in un momento nel quale la visibilità era penalizzata. Per il Ferito è stata chiamata l’ambulanza infermieristica del 118, giunta da Pieve Santo Stefano, che lo ha trasFerito in codice rosso al pronto soccorso del policlinico delle Scotte di Siena. L’uomo è stato trattenuto in osservazione durante l’intera notte, poi nella mattinata di ieri è stato trasFerito all’Ospedale della Valtiberina. Lanazione.it - Ferito dopo lo scontro con il monopattino Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tanta paura, ma per fortuna conseguenze non gravi, per il 42enne che giovedì pomeriggio a Sansepolcro si è scontrato con un’auto mentre era alla guida di un. L’incidente è avvenutole 18, in pieno centro urbano e in un momento nel quale la visibilità era penalizzata. Per ilè stata chiamata l’ambulanza infermieristica del 118, giunta da Pieve Santo Stefano, che lo ha trasin codice rosso al pronto soccorso del policlinico delle Scotte di Siena. L’uomo è stato trattenuto in osservazione durante l’intera notte, poi nella mattinata di ieri è stato trasall’Ospedale della Valtiberina.

