Fallisce Terre Cortesi Moncaro la più grande cantina marchigiana

(Di sabato 26 ottobre 2024) Crac. La speranza che, la piùcooperativa vitivinicola, potesse attraversare il mare in tempesta è naufragata con la sentenza di liquidazione giudiziale stabilita venerdì 25 ottobre dal Tribunale di Ancona. Si scrive dunque senza appello la parola fine su quello che per anni è stato un transatlantico della vitivinicoltura: 615 soci, 1200 ettari di vi­gneto cui 120 di proprietà, oltre 30 milioni di fatturato e cantine nei tre principali distretti del vino regionale: la sede di Montecarotto per i Castelli di Jesi e quelle poste nel Conero e nel Piceno.