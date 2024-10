Lanazione.it - Esondazione dell’Elsa, è pronto l’esposto. Cinquanta cittadini denunciano

(Di sabato 26 ottobre 2024) Castelfiorentino (Firenze), 26 ottobre 2024 – A una settimana (ieri, ndr) dall’che ha provocato l’allagamento di alcune aree nel comune di Castelfiorentino, in particolare Malacoda, Petrazzi e Pettinamiglio, sono una cinquantina iche si sono rivolti all’avvocato Paola Babboni per presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Firenze. La formale denuncia sarà depositata la prossima settimana. Gli alluvionati: privati, aziende, ma anche agricoltori amatoriali riuniti in un comitato, vogliono sia fatta luce su quanto accaduto tra il 17 e il 18 ottobre. I firmatari delnegligenze nel cantiere per i lavori del nuovo tratto della Strada regionale 429, in particolare l’abbassamento dell’arginatura per agevolare il transito dei mezzi da lavoro.