Conte si affida a Neres e Ngonge, ritorna Meret tra i pali (Di sabato 26 ottobre 2024) Conte stravolge l’attacco in particolare in attacco, con Ngonge e Neres pronti dal 1’ al posto di Politano e Kvaratskhelia. Torna tra i pali Meret dopo l’infortunio. Ngonge e Neres dal 1?, out Politano e Kvara Conte in vista del tour de Force in cui è atteso il Napoli, modifica la formazione iniziale, tra i L'articolo Conte si affida a Neres e Ngonge, ritorna Meret tra i pali Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Conte si affida a Neres e Ngonge, ritorna Meret tra i pali Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024)stravolge l’attacco in particolare in attacco, conpronti dal 1’ al posto di Politano e Kvaratskhelia. Torna tra idopo l’infortunio.dal 1?, out Politano e Kvarain vista del tour de Force in cui è atteso il Napoli, modifica la formazione iniziale, tra i L'articolositra iTeleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli-Lecce LIVE - le formazioni ufficiali : Gilmour - Ngonge e Neres dal 1' - fuori Kvaratskhelia e Politano - Obiettivo primo posto da confermare, a + 5 punti sull`Inter, in attesa del derby d`Italia dei nerazzurri contro la Juventus, in programma domani... (Calciomercato.com)

Napoli-Lecce - Conte vara il turn over in attacco : Neres e Ngonge dal primo minuto - Napoli-Lecce, Conte vara il turn over in attacco: Neres e Ngonge dal primo minuto. In panchina quindi sia Politano che Kvaratskhelia. In porta ritorna Meret, linea difensiva confermata. In mediana ancora out Lobotka, Gilmour confermato con Anguissa ... (Ilnapolista.it)

Napoli - contro il Lecce il tridente Neres-Lukaku-Ngonge. Torna anche Meret (CorSport) - Oggi pomeriggio alle ore 15 il Napoli affronterà il Lecce per la nona giornata di Serie A. Il tecnico Antonio Conte non farà giocare alcuni calciatori, tra cui Khvicha Kvaratskhelia, per farli rifiatare in vista del turno infrasettimanale contro il ... (Ilnapolista.it)

Neres - Ngonge e due rientri importanti dal 1? - Corriere dello Sport – Neres, Ngonge e due rientri importanti dal 1? L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle scelte di Conte, per quanto … L'articolo Neres, Ngonge e due rientri importanti dal 1? proviene da ForzAzzurri.net. (Forzazzurri.net)