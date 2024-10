Chi Antonio Milo, Maddaloni in ‘Clan – Scegli il tuo destino’ (Di sabato 26 ottobre 2024) Clan – Scegli il tuo destino è una serie italiana disponibile in streaming su Raiplay e composta da 23 episodi nella prima stagione, uscita il 23 maggio 2024. La serie è basata sul romanzo O Maé - Storia di Judo e di camorra di Luigi Garlando che, a sua volta, è stato ispirato alla storia vera della palestra di Gianni Maddaloni a Scampia (Napoli). Tra i protagonisti principali c’è Antonio Milo che interpreta proprio Gianni Maddaloni "'O Maé". Chi è Antonio Milo Antonio Mio è nato il 4 maggio 1968 a Castellammare di Stabia ed è diventato un volto noto nel teatro ma anche nel settore del cinema e della televisione. Sono numerose le opere di Pirandello nelle quali ha partecipato, da ‘La giara’ a ‘L’imbecille’, passando anche per l’impegnativo ‘Otello’ di William Shakespeare. Quotidiano.net - Chi Antonio Milo, Maddaloni in ‘Clan – Scegli il tuo destino’ Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Clan –il tuo destino è una serie italiana disponibile in streaming su Raiplay e composta da 23 episodi nella prima stagione, uscita il 23 maggio 2024. La serie è basata sul romanzo O Maé - Storia di Judo e di camorra di Luigi Garlando che, a sua volta, è stato ispirato alla storia vera della palestra di Giannia Scampia (Napoli). Tra i protagonisti principali c’èche interpreta proprio Gianni"'O Maé". Chi èMio è nato il 4 maggio 1968 a Castellammare di Stabia ed è diventato un volto noto nel teatro ma anche nel settore del cinema e della televisione. Sono numerose le opere di Pirandello nelle quali ha partecipato, da ‘La giara’ a ‘L’imbecille’, passando anche per l’impegnativo ‘Otello’ di William Shakespeare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ultime Notizie Serie A : Milan Udinese - le parole di Fonseca e Runjaic; Inzaghi deve scegliere tra Barella e Frattesi. Torino - dubbi verso Cagliari - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ... (Calcionews24.com)

Ultime Notizie Serie A : Inzaghi deve scegliere tra Barella e Frattesi. Torino - dubbi verso Cagliari - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ... (Calcionews24.com)

Ultime Notizie Serie A : Fonseca mette in panchina Leao - Inzaghi deve scegliere tra Barella e Frattesi. Torino - dubbi verso Cagliari - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ... (Calcionews24.com)

Antonio Candreva può tornare molto presto in Serie A : deve scegliere tra 5 squadre - Antonio Candreva è svincolato, dopo l'addio alla Salernitana. Presto potrebbe tornare a giocare in Serie A. Il centrocampista ha ricevuto ben cinque proposte, ed è in trattativa con il Torino.Continua a leggere (Fanpage.it)