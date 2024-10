Canone Rai, nel 2025 nuovo aumento: ecco perché e quanto costerà (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo il taglio di quest’anno, che ha portato la tassa a 70 euro, nel 2025 torna ad aumentare il Canone Rai: ecco quanto peserà nei conti degli italiani. Nel 2025 il Canone Rai torna a 90 euro l’anno. Dopo il taglio di quest’anno, che ha portato la tassa più odiata dagli italiani a 70 euro, 2anews.it - Canone Rai, nel 2025 nuovo aumento: ecco perché e quanto costerà Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo il taglio di quest’anno, che ha portato la tassa a 70 euro, neltorna ad aumentare ilRai:peserà nei conti degli italiani. NelilRai torna a 90 euro l’anno. Dopo il taglio di quest’anno, che ha portato la tassa più odiata dagli italiani a 70 euro,

Perché il canone Rai torna a 90 euro nel 2025? L’aumento e la storia (recente) di una delle “tasse” più evase - Roma, 26 ottobre 2024 – Parliamoci chiaro, il canone Rai è sempre stata una delle tasse (anche se tassa tecnicamente non è) fra le più odiate (e per questo più evase) dagli italiani. Una volta, infatti bastava non pagarla la prima volta. Sommario ... (Quotidiano.net)

