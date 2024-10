Anteprima24.it - Borrelli: “Accerchiato ed insultato sul luogo del ferimento del minore’

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl parlamentare dei Verdi, Francesco Emilio, in una nota, dice di essere stato “da una ‘paranza’ di minorenni in scooter che hanno dato vita a caroselli sulle due ruote, tipico atteggiamento di sfida e di rivendicazione del primato sul territorio nel codice criminale”. Il fatto, dice ancora il parlamentare, è avvenuto a Secondigliano dove, l’altra sera, si era recato a seguito dell’accoltellamento di un 15enne da parte di un coetaneo. “A Secondigliano la situazione è fuori controllo. Intere aree del quartiere sono in mano a baby gang criminali, armate con coltelli e pistole, pronte a colpire gli avversari anche per motivi banali.