Calciomercato.it - Bologna-Milan non è finita: “È incredibile, porte chiuse”

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Continua a tenere banco la questione legata la rinvio della partita tra, valida per la nona giornata del campionato Non si placano le polemiche attorno alla questione riguardante il rinvio della partita tra ile il, prevista inizialmente per quest’oggi alle 18 allo stadio ‘Renato Dall’Ara’. Nella giornata di ieri, si sono rincorse diverse notizie sulla vicenda, ma alla fine la Lega di Serie A ha deciso per il rinvio. Stadio ‘Renato Dall’Ara’ (LaPresse) – Calciomercato.itTutto è partito dall’ordinanza del Sindaco di, Matteo Lepore, che ha deciso di vietare lo svolgimento della gara a causa delle condizioni climatiche avverse dei giorni scorsi che hanno creato pericoli attorno al perimento dell’impianto bolognese. In primis, si era parlato anche della possibilità di disputare la gara a