Arrestato un uomo a Napoli per aggressione e resistenza: i dettagli dell'intervento della Polizia (Di sabato 26 ottobre 2024) Nella centrale Stazione di Napoli, un intervento della Polizia di Stato ha portato all'arresto di un 28enne di origine marocchina, già noto per precedenti specifici. L'episodio è avvenuto nei pressi della Food Hall, un'area frequentemente affollata da viaggiatori. Il fermo ha svelato una situazione di allerta legata ai controlli di sicurezza finalizzati a garantire la tranquillità nei luoghi pubblici. La tensione è aumentata quando l'individuo ha reagito in modo aggressivo. L'intervento della Polizia ferroviaria Gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania, impegnati in un'attività di vigilanza e controllo, sono stati allertati dopo una segnalazione giunta al Centro Operativo Compartimentale.

