Accusata di peculato e assolta. Catia Talamonti innocente perché il fatto non sussiste

assolta perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza che il gup di Ascoli Barbara Caponetti ha emesso ieri nei confronti di Catia Talamonti, la 54enne sambenedettese Accusata di peculato in qualità di dirigente dell'Area Risorse del Comune di San Benedetto, per una somma di 41.638 euro relativi a indennità di carica di presidente del consiglio di amministrazione della società Picenambiente. Un incarico che ha ricoperto dal 25 settembre 2013 al 4 settembre 2019, su designazione del Comune rivierasco. Nella precedente udienza del processo il procuratore Umberto Monti aveva chiesto una condanna a tre anni e mezzo di reclusione (tenuto conto dello sconto della scelta del rito abbreviato), la confisca del denaro in sequestro e l'interdizione dai pubblici uffici che, in caso di condanna, avrebbe comportato l'immediato licenziamento della Talamonti.

