Una vita a seguire i clienti: tornano i premi della ’50&Più’ (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una cerimonia che va a suggellare coloro che, nel nostro territorio, hanno trascorso una vita a favore del lavoro mercantile. Si tratta dell’edizione 2024 dell’evento organizzato dall’associazione provinciale 50&Più, I Maestri del Lavoro, che si terrà domenica 27 ottobre, alle ore 10, a Palazzo dei Capitani. Nel corso dell’incontro, a cadenza biennale, verranno consegnate le Aquile d’Argento a chi vanta 25 anni di professione, le Aquile d’Oro rivolte ai lavoratori con oltre 40 anni alle spalle e le Aquile di Diamante per i 50 anni vissuti instancabilmente con il proprio lavoro. Nella prima categoria, le Aquile d’Argento, saranno insigniti Francesco Colonnella, Stefano Giacomini, Alberto Lippi, Sergio Marchei, Santina Mariotti, Andrea Negroni, Beniamino Pignotti, Paola Rutili, Gaetano Scorolli e Visia Tosoni. Ilrestodelcarlino.it - Una vita a seguire i clienti: tornano i premi della ’50&Più’ Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una cerimonia che va a suggellare coloro che, nel nostro territorio, hanno trascorso unaa favore del lavoro mercantile. Si tratta dell’edizione 2024 dell’evento organizzato dall’associazione provinciale 50&Più, I Maestri del Lavoro, che si terrà domenica 27 ottobre, alle ore 10, a Palazzo dei Capitani. Nel corso dell’incontro, a cadenza biennale, verranno consegnate le Aquile d’Argento a chi vanta 25 anni di professione, le Aquile d’Oro rivolte ai lavoratori con oltre 40 anni alle spalle e le Aquile di Diamante per i 50 anni vissuti instancabilmente con il proprio lavoro. Nella prima categoria, le Aquile d’Argento, saranno insigniti Francesco Colonnella, Stefano Giacomini, Alberto Lippi, Sergio Marchei, Santina Mariotti, Andrea Negroni, Beniamino Pignotti, Paola Rutili, Gaetano Scorolli e Visia Tosoni.

