Ultim’ora Milan arriva la decisione su Camarda | ribaltone improvviso

Ultim'ora in casa Milan, arriva una decisione netta su Francesco Camarda: ecco cosa filtra in casa rossonera. Francesco Camarda sta pian piano conquistando il Milan grazie alle sue qualità e al suo marcato senso del gol che l'ha portato ad essere più volte decisivo nel corso di questi ultimi anni. È ancora giovanissimo: è un classe 2008 e ha solamente 16 anni, per questo motivo è diventato prima il più giovane ad esordire in Serie A col Milan (superando nel record Paolo Maldini) e poi il più giovane italiano di sempre a esordire in Champions League nella gara contro il Club Brugge. Ha anche quasi segnato, o meglio: il gol effettivamente c'è stato ma è poi stato annullato per fuorigioco. Ciò non toglie però che per il 16enne in Champions sia stata una notte da sogno. Il Diavolo, dal canto suo, sta pensando a uno scenario per il suo futuro.

