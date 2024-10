Sport.quotidiano.net - Udinese-Cagliari 2-0: Lucca e Davis trascinano i bianconeri al terzo posto con la Juve

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Udine, 25 ottobre 2024 – Il Bluenergy Stadium si conferma il fortino inespugnabile dell’che, battendo con un netto 2-0 ilnel primo anticipo della nona giornata di Serie A, coglie il quarto successo interno e aggancia lantus ala pari merito, a quota 16 punti. Un successo più che meritato quello portato a casa dai friulani che sin da subito hanno preso in mano il controllo del match e, una volta rimasti in superiorità per l’espulsione di Makoumbou per doppio giallo alla mezz’ora, hanno sciolto le briglie passando in vantaggio al 38’ grazie al perfetto stacco di testa di. Ildall’altra parte non è invece di fatto mai riuscito ad impensierire iche al 78’ hanno messo in ghiaccio il risultato con il primo gol in Serie A di Keinan, un potente destro che si è insaccato sotto la traversa e ha spento le speranze del