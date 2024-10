Turetta, oggi l'interrogatorio ed il primo faccia a faccia con il papà di Giulia Cecchettin dopo l'omicidio (Di venerdì 25 ottobre 2024) Filippo Turetta durante l'interrogatorio di quest'oggi incrocerà per la prima volta lo sguardo di Gino Cecchettin, papà della giovane uccisa lo scorso 11 novembre 2023 a Fossò con 75 coltellate Filippo Turetta si presenterà quest'oggi in aula a Venezia per il suo primo interrogatorio ed anche Ilgiornaleditalia.it - Turetta, oggi l'interrogatorio ed il primo faccia a faccia con il papà di Giulia Cecchettin dopo l'omicidio Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Filippodurante l'di quest'incrocerà per la prima volta lo sguardo di Ginodella giovane uccisa lo scorso 11 novembre 2023 a Fossò con 75 coltellate Filipposi presenterà quest'in aula a Venezia per il suoed anche

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Flavia gettata in una cisterna e Marina uccisa con un proiettile - la sparatoria tra ragazzini - il faccia a faccia tra Filippo Turetta e il papà di Giulia - Grillo licenziato da Conte e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è venerdì 25 ottobre 2024. Flavia gettata in una cisterna, Marina assassinata in casa Si allunga l'elenco delle vittime di femminicidio ... (Today.it)

Filippo Turetta per la prima volta in aula : «Confesserà per onorare la memoria di Giulia». Il faccia a faccia con il papà Gino e l'app spia - Uno accanto all'altro. Filippo Turetta, 22 anni, giovedì 25 ottobre, sarà presente in un'aula di tribunale, nella seconda udienza del processo per l'omicidio di... (Leggo.it)

Filippo Turetta per la prima volta in aula : «Confesserà per onorare la memoria di Giulia». Il faccia a faccia con il papà Gino e l'app spia - Uno accanto all'altro. Filippo Turetta, 22 anni, giovedì 25 ottobre, sarà presente per la prima volta in un'aula di tribunale, nella seconda udienza del processo per... (Leggo.it)

Processo omicidio Cecchettin - Turetta non sarà in aula. La nonna di Giulia : “Io ci avrei messo la faccia” - Al via il processo a Filippo Turetta per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. "Nessuna spettacolarizzazione della vicenda, non è un processo ai femminicidi, ma ad un singolo imputato", ci tiene a precisare il procuratore capo Bruno ... (Fanpage.it)